Hockeyers Rotterdam na goal in slotseconden en shoot-outs naar finaletoernooi EHL

Rotterdam begon sterk aan de wedstrijd, die in het Engelse Surbiton werd gespeeld, en kwam snel op voorsprong. Matthijs van der Wielen tipte een harde voorzet knap binnen. Maar langzaam maar zeker nam de Hamburger Polo Club het initiatief in de wedstrijd over.

De Duitsers, die met Robert Tigges een Nederlandse coach hebben, knokten zich terug en maakten nog in het eerste kwart gelijk. Het was de Australiër Tom Craig, die voor de nationale ploeg is geschorst wegens een poging cocaïne te kopen tijdens de Spelen van Parijs, die de 1-1 binnen schoot.