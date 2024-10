Gauff wint WTA-toernooi in Peking na verrassend eenvoudige zege op Muchová

Coco Gauff heeft het sterkbezette WTA-toernooi van Peking gewonnen. De als vierde geplaatste Amerikaanse won in de eindstrijd verrassend eenvoudig van Karolína Muchová (WTA-49): 6-1,6-3.

Gauff speelde de negende finale uit haar carrière en veroverde haar achtste titel. Begin dit jaar was ze ook de beste in Auckland. Muchová blijft na zes finales op één titel staan: vijf jaar geleden won ze in Linz.

De Tsjechische won dit toernooi onder anderen van Aryna Sabalenka en Zheng Qinwen, maar tegen Gauff kon ze nooit imponeren. De 20-jarige Amerikaanse verloor in de eerste set maar drie punten op eigen service en drukte na een dipje in de tweede set (0-2) hard door.