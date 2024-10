Ajax boekt benauwde zege op AZ in tweede speelronde eredivisie vrouwen

Ajax begon voortvarend in het AFAS Stadion, dat pas voor de tweede keer sinds de terugkeer van AZ in de eredivisie vorig jaar het decor was voor een wedstrijd van de vrouwen.

En de ploeg van trainer Hesterine de Reus kreeg ook de nodige hulp van de Alkmaarse defensie. Danique Noordman wist AZ eenvoudig de bal te ontfutselen en bracht vervolgens Tiny Hoekstra in stelling. Hoekstra twijfelde geen moment en schoot de bal tegen de touwen.

Twee minuten later was het weer raak voor Ajax. Opnieuw leden de Alkmaarders makkelijk balverlies en opnieuw stond Hoekstra klaar om het buitenkansje te verzilveren.