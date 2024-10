Go Ahead zet opmars voort en klopt Heracles in Overijsselse derby

De Overijsselse derby tussen Go Ahead Eagles en Heracles Almelo is geëindigd in een zege voor de Deventenaren. De thuisclub ging in de zonovergoten Adelaarshorst met een achterstand de rust in, maar won verdiend met 4-1.

Go Ahead beleefde onder de nieuwe trainer Paul Simonis, begin juli in allerijl weggeplukt bij sc Heerenveen nadat René Hake was ingegaan op een aanbod van Manchester United, een stroeve start van de competitie. Maar op de drie nederlagen in vier duels volgde vlot herstel met zeges bij Sparta en FC Groningen en een gelijkspel tegen Ajax.

Het opgedane zelfvertrouwen was goed zichtbaar tegen Heracles, dat eveneens net twee zeges en een remise achter de rug had. De thuisploeg was veelal op de helft van de gasten te vinden en leverde ook wat schoten af. Heraclied Luka Kulenovic was niettemin na een kwartier met het hoofd als eerste dicht bij de openingsgoal.