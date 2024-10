Paus benoemt 21 nieuwe kardinalen

Paus Franciscus heeft aangekondigd 21 dat hij nieuwe kardinalen gaat benoemen. Daarmee is het College van Kardinalen, dat op een dag zijn opvolger zal kiezen, aanzienlijk uitgebreid.

Het benodigde aantal kardinalen van onder de 80 jaar oud, die de nieuwe paus mogen kiezen, ligt met 122 nu nog boven de gebruikelijke 120. Twee van de kardinalen die stemrecht hebben, verliezen dit echter eind dit jaar. En voor dertien anderen geldt dat eind 2025.

Onder de benoemingen zijn veel kardinalen van buiten Europa. Zo zijn er geestelijken uit Japan, Indonesië, Algerije en Ivoorkust, maar ook verschillende uit Zuid-Amerika, het continent van de Argentijnse Franciscus zelf. Helemaal ontbreekt Europa met benoemingen uit Groot-Brittannië en verschillende Italianen overigens niet.

Ook bij eerdere benoemingen van de paus lag de nadruk op vertegenwoordigers van de wereldkerk. Sinds Franciscus in 2013 paus werd is het aantal Europese en vooral Italiaanse kardinalen sterk gedaald. Sinds zijn eigen verkiezing in 2013 heeft hij elf keer kardinalen "gecreëerd", zoals dat wordt genoemd binnen de kerk.

Op de feestdag Maria Onbevlekte Ontvangenis op 8 december zullen zij bij een mis in Rome officieel worden benoemd door de paus. Ze krijgen dan uit zijn handen de kardinaalshoed uitgereikt.