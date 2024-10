Podcast De Dag Special: 7 oktober, een jaar in audio

Op 7 oktober 2023 pleegde Hamas een grootschalige terreuraanslag op Israël. Sinds die dag escaleerde het geweld in de Gazastrook, de thuisbasis van Hamas. Israël wil de terreurbeweging "totaal vernietigen". De situatie in Gaza is catastrofaal en de zorgen over een grotere oorlog in het Midden-Oosten groeien meer en meer.

In deze speciale aflevering van Podcast De Dag hoor je de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen uit de regio van het afgelopen jaar. We vertellen de verhalen van slachtoffers en betrokkenen die het van dichtbij meemaakten. Van de gijzeling van de Israëlische Noa Argamani op het festival tot de verwoesting van Gaza door de ogen van filmmaker en journalist Bisan Owda.

Reageren? Mail [email protected]

Presentatie en montage: Marco Geijtenbeek

Redactie: Judith van de Hulsbeek