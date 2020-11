Staatssecretaris eist betere beveiliging van mobiele netwerken tegen spionage

Aanbieders van mobiele netwerken moeten uiterlijk in november 2022 extra maatregelen hebben genomen om hun systemen te beveiligen tegen spionage of misbruik. Dat staat in een regeling van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken, die vandaag in consultatie gaat.

Er bestaan al langer zorgen over de veiligheid van mobiele netwerken, vooral over de rol die de Chinese leverancier van apparatuur Huawei daarbij speelt. Vermoed wordt dat de Chinezen via dat bedrijf aan spionage doen.

Structureel screenen

KPN, T-Mobile en Vodafone krijgen nu van het kabinet op vijf gebieden aanvullende eisen opgelegd. Zo moeten ze in hun contracten met leveranciers strenge beveiligingseisen opnemen en daar ook op toezien. Mensen die toegang hebben tot de systemen moeten structureel gescreend worden. Ook hun achtergrond moet worden nagegaan.

Het kabinet heeft ook de mogelijkheid om telecomaanbieders te verbieden om met bepaalde leveranciers in zee te gaan voor cruciale onderdelen van hun netwerk. Zo'n beschikking kan worden opgelegd als de leverancier nauwe banden heeft met een buitenlandse overheid of met inlichtingendiensten.