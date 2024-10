Unieke filmbeelden uit onder water gelopen bunker Castricum onbeschadigd

De films die eerder dit jaar onder water kwamen te staan in een opslagbunker in Castricum zijn er zonder blijvende schade vanaf gekomen. "We hebben echt geluk gehad."

Het ging om nitraatfilms die waren opgeslagen in een Castricumse opslagbunker van het Eye Filmmuseum in Amsterdam. In juni ontdekten medewerkers van Eye dat er bijna een halve meter water in die bunker in het duingebied stond. Een pomp die het grondwater op peil moest houden, bleek uitgevallen.

De 87 blikken zijn daarna in alle haast gevriesdroogd en vacuüm getrokken. Met resultaat, blijkt vier maanden later.

"Ik had dat eerlijk gezegd niet verwacht", zegt filmrestaurator van Eye Annike Kross tegen NH Nieuws. "De films bleken nog goed rolbaar. Nitraat bevat een soort gelatine en dat gecombineerd met water is niet best. We hebben echt geluk gehad."