Depay maakt basisdebuut bij Corinthians en is belangrijk met assist

Memphis Depay heeft afgelopen nacht zijn basisdebuut gemaakt bij Corinthians en hij was direct belangrijk voor zijn Braziliaanse club. De dertigjarige spits gaf de assist bij de 1-0 in de wedstrijd tegen Internacional, die uiteindelijk in 2-2 eindigde.

Depay, die door bondscoach Ronald Koeman niet werd geselecteerd voor de komende Nations League-wedstrijden, had al wel drie invalbeurten achter zijn naam staan. Tegen Internacional mocht hij voor het eerst aan de wedstrijd beginnen en na twee minuten stond hij al aan de basis van de 1-0.

Met een steekpass bediende hij Yuri Alberto, die vanaf de rand van het strafschopgebied de openingstreffer binnenschoot.

Bijna raak voor Depay

Nadat Alexandro Bernabei de gelijkmaker had gemaakt, leek Depay vlak voor rust zijn ploeg op voorsprong te zetten. Zijn inzet van dichtbij vloog echter net over de lat.

Een kwartier voor tijd was het wel weer raak voor Corinthians: Alberto schoot raak vanaf elf meter. Bij een 2-1 voorsprong werd Depay gewisseld. Corinthians leek op weg naar de zege, maar diep in blessuretijd kreeg het toch nog de gelijkmaker om de oren.

Daardoor laat de ploeg van Depay dure punten liggen in de strijd tegen degradatie. Met nog negen duels staat Corinthians achttiende, met één punt achterstand op de veilige zestiende plek.