Presidentsverkiezingen Tunesië, uitslag staat al zo goed als vast

Tunesiërs mogen vandaag naar het stembureau om een nieuwe president te kiezen. De uitslag staat al bijna vast: zittend president Saied heeft ervoor gezorgd dat zijn belangrijkste concurrenten niet op het stembiljet staan.

Het worden de derde presidentsverkiezingen sinds de Arabische Lente in 2011. Massale protesten leidden toen tot het aftreden van president Ben Ali. Hij leidde Tunesië als een dictatuur, waarin de oppositie onderdrukt werd en er veel corruptie was.

Tunesië werd in de jaren na 2011 gezien als het enige succesverhaal van de Arabische Lente. Er kwam een nieuwe democratische grondwet en maatschappelijke groeperingen wonnen de Nobelprijs voor de Vrede. Tegelijkertijd waren er in omliggende landen in Noord-Afrika gewelddadige staatsgrepen en burgeroorlogen.

Parlement ontbonden, grondwet opgeschort

Huidig president Kais Saied kwam in 2019 aan de macht en trok die macht alleen maar meer naar zich toe. In 2021 ontbond hij het parlement, door de grondwet op te schorten en vervolgens te herschrijven. Protesten die daarop volgden werden hard neergeslagen en kopstukken van die protesten moesten de cel in.

De problemen voor de Tunesische bevolking worden onder het bewind van Saied alleen maar groter. Er zijn tekorten aan producten als suiker, koffie en rijst en er is soms geen elektriciteit of stromend water. Daarnaast is de werkloosheid hoog, net als de inflatie.