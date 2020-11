Asensio praat liever Spaans, maar een Nederlandse groet lukt nog wel

Zijn familie in Nederland de groeten doen lukt nog wel. "Jammer dat ze niet kunnen komen om de wedstrijd te zien, maar ik ben heel blij dat ik hier ben. Dit land is bijzonder voor me, de helft van m'n familie komt uit Nederland."

Dat Asensio, die er bijna een jaar uit was met een zware knieblessure, woensdagavond in het rood speelt en niet in het oranje is zijn eigen keuze. Toenmalig bondscoach Danny Blind benaderde hem in 2015 om voor het Nederlands elftal uit te komen. "Maar uiteindelijk moest ik kiezen en ik wilde voor Spanje uitkomen. Daar ben ik nog steeds blij mee, ja."