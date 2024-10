Vier migranten omgekomen bij oversteek Kanaal, onder wie kind van 2

Tijdens een oversteek van Het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen nacht vier migranten omgekomen, onder wie een 2-jarig kind. Dat melden Franse autoriteiten.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Retailleau spreekt van een "verschrikkelijke tragedie". Volgens de minister is het kind op de boot onder de voet gelopen. "Mensenhandelaren hebben het bloed van deze mensen aan hun handen", schrijft hij op X.

Twee incidenten

Het gaat om twee aparte incidenten. Een boot met vijftien migranten aan boord riep de hulp van de kustwacht in. Die kwam en trof het kind van 2 dood aan. Een minderjarige werd met brandwonden in het ziekenhuis opgenomen.

In een andere boot, met zo'n 90 migranten aan boord, trof de Franse kustwacht twee dode mannen en een dode vrouw aan. Mogelijk kampte de overvolle boot met een motorstoring.

Meer verdrinkingen

In de afgelopen weken zijn er meer verdrinkingen geweest op Het Kanaal. Begin vorige maand verdronken twaalf migranten nadat een boot onderweg van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk was gekapseisd. Twee weken later verdronken nog eens acht mensen bij een vergelijkbare oversteek.

Volgens de Franse autoriteiten zijn dit jaar tot nu toe minstens 46 migranten omgekomen in hun poging om Het Kanaal over te steken.