Motorcoureur Alonso al zeker van wereldtitel Moto3, Veijer tweede in GP Japan

David Alonso is in Japan de eerste Colombiaanse wereldkampioen geworden in de Moto3-klasse. De 18-jarige coureur won de race en is met nog vier Grands Prix te gaan niet meer in te halen.

Collin Veijer werd in de GP van Japan knap tweede achter Alonso, die al zijn tiende zege van het seizoen boekte. De Nederlander kende een moeizame start, maar knokte zich naar voren. In de slotronde ging hij ook Adrián Fernández nog voorbij in de strijd om de tweede plaats op het circuit van Motegi.

Alonso had de derde tijd neergezet in in de kwalificatie. Hij zakte in de openingsfase van de race wat weg, maar uiteindelijk nam hij in de veertiende ronde de leiding en sloeg hij een gat van een halve seconde met zijn concurrenten.

Wereldtitelstrijd beslist

Daarmee besliste hij al in GP nummer vijftien van de in totaal twintig de strijd om de wereldtitel. Met 321 punten is Alonso niet meer te achterhalen door de Spanjaard Daniel Hogado, de nummer twee in het klassement met 212 punten. Veijer staat derde met 209 punten.