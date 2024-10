Wekdienst 6/10: Wilders in Italië • WK gravelwielrennen mannen

Goedemorgen! Vandaag is PVV-leider Geert Wilders in Italië, waar hij een toespraak zal houden op een conferentie van de rechts-populistische Italiaanse partij Lega. Verder strijden de mannen om de wereldtitel gravelwielrennen.

Eerst het weer: de dag begint zonnig met op sommige plekken wat bewolking. Vroeg in de ochtend is er lokaal nog kans op mist. In de avond gaat het regenen. Het wordt vandaag maximaal 18 graden.