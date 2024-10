Nieuw-Zeelands marineschip gezonken na brand aan boord

Een onderzoeksschip van de marine van Nieuw-Zeeland is gezonken na een hevige brand. Het vuur ontstond nadat het schip vastliep op een rif voor de kust van Samoa, een kleine eilandengroep in Oceanië.

De HMNZS Manawanui deed rifonderzoek voor het eiland Upolu. Aan boord waren 75 bemanningsleden en onderzoekers. Alle opvarenden zijn met reddingsvlotten naar toegesnelde schepen gebracht. Ook de hulpdiensten van Samoa werden ingezet. Twee mensen zijn behandeld in een ziekenhuis.

'Trieste dag voor marine'

Het is voor het eerst dat een marineschip van Nieuw-Zeeland is gezonken in vredestijd. Defensieminister Judith Collins noemde het incident "erg triest", maar is blij dat alle opvarenden in veiligheid zijn gebracht.

Hoe het schip tegen een klif aan is gevaren en vervolgens is gezonken wordt onderzocht. Collins benadrukte op een persconferentie dat er nog niet vastgesteld kan worden of het om een menselijke of technische fout gaat.

De kans is groot dat het schip niet kan worden hersteld. "Het is zo goed als verloren", zegt de defensieminister.