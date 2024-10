Trump in Butler, waar hij bijna werd gedood: 'Schurk is niet geslaagd'

In de VS heeft presidentskandidaat Trump een campagnebijeenkomst gehouden op de plek waar hij juli bijna werd gedood. Voor vele duizenden aanhangers noemde hij de aanslagpleger "een wreed monster". Hij hield de toespraak in Butler, Pennsylvania, vanachter kogelvrij glas.

Bij de mislukte moordaanslag werd de dader, de 20-jarige Thomas Crooks, gedood door agenten van de Secret Service. Trump werd door een kogel getroffen in zijn oor. Hij beschreef nu op het zwaarbeveiligde podium dat de tijd voor hem destijds even stopte. De schutter "ontketende het pure kwaad", maar "door de genade van God slaagde de schurk niet in zijn doel." Het motief van Crooks is nog altijd onduidelijk.

Eerbetoon

In het publiek kwam een man om het leven bij de aanslag. De Republikeinse presidentskandidaat noemde het dodelijke slachtoffer een held. "Corey wierp zich in zijn laatste seconden op aarde bovenop zijn vrouw en dochters. Hij wilde niet dat ze geraakt werden" zei Trump. Op het tijdstip van de liquidatiepoging, 18.11 uur lokale tijd, hielden Trump en de aanwezigen een moment stilte.

Pennsylvania speelt als zogenoemde swing state een belangrijke rol bij de presidentsverkiezingen volgende maand. Trump had vooraf aangegeven dat hij in Butler nog een "onafgemaakte klus" had. Een deel van zijn achterban had bij de toespraak verband om hun oor, een verwijzing naar Trumps verwondingen. De ex-president moedigde zijn aanhangers aan om hem terug in het Witte Huis te krijgen.

Musk en Vance speechen

Eveneens zijn beoogde vicepresident Vance was aanwezig bij de campagnebijeenkomst. Verder sprak ook X- en Tesla-topman Musk de menigte toe. Het was de eerste keer dat Musk aanwezig was bij een Trump-evenement sinds hij zijn openlijke steun uitsprak voor de Republikein.