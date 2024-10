Rood, rood en nog eens rood, koploper PSV ontsnapt: samenvattingen eredivisie

'Vandaag is rood', zo zong Marco Borsato ooit. Dat had zomaar kunnen slaan op deze zaterdagavond in de eredivisie, waarin in elke wedstrijd een rode kaart viel. Ook koploper PSV kreeg ermee te maken, maar de Eindhovenaren wisten met veel kunst en vliegwerk overeind te blijven tegen Sparta.

Bekijk hieronder de samenvattingen van de wedstrijden die tot nu toe gespeeld zijn in de achtste speelronde van de eredivisie. We beginnen met de laatst gespeelde wedstrijd.

Zaterdag:

FC Utrecht-RKC Waalwijk (3-2)