Real Madrid wint topper tegen Villarreal, Carvajal per brancard van het veld

Nummer twee Real Madrid heeft in de Primera División met 2-0 gewonnen van nummer drie Villarreal. Real nestelde zich daardoor naast koploper Barcelona, dat zondag op bezoek gaat bij Alavés.

Vlak voor het einde van de wedstrijd ging Dani Carvajal huilend van het veld. De verdediger raakte bij een onschuldig duel zwaar geblesseerd aan zijn knie en werd met een brancard weggedragen.

Ook Vinicius Juniur moest met een blessure worden gewisseld. "Zijn nek is geblokkeerd en zal onderzocht moeten worden. Hij zal de komende uren testen ondergaan", sprak trainer Carlo Ancelotti op de persconferentie na de wedstrijd.

Ancelotti had nog geen nieuws over de kwetsuur van de 32-jarige Carvajal. "Maar hij is erg verdrietig. Carvajal is een belangrijke speler voor ons. De dokter vertelde dat het een knieblessure was die nader onderzocht moet worden."