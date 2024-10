PSV overleeft een helft met tien man tegen Sparta: 2-1

Sparta ging in de slotfase nog vol op jacht naar de gelijkmaker. Mede dankzij het moment waarbij Dams rood kreeg en de blessures van De Jong en Clement kwamen er acht minuten blessuretijd bij.

Grote kansen Sparta

In de derde minuut had Shunsuke Mito die gelijkmaker op zijn schoen. De Japanner, vervanger van Lauritsen, zag zichzelf opeens oog in oog met Benítez, maar zijn inzet was net te hard en vloog over het doel.

De Argentijnse doelman ontpopte zich niet veel later tot held van Eindhoven door een harde kopbal van Rick Meissen ternauwernood uit zijn doel te ranselen.

Mike Eerdhuijzen leek daarna alsnog de 2-2 te maken, maar hij stond net buitenspel voordat hij Benítez verschalkte.