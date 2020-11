NS wil dat reiziger treinreis vooraf aanmeldt om drukte te vermijden

De Nederlandse Spoorwegen willen dat reizigers die van plan zijn de trein te pakken, hun reis van tevoren aanmelden. Volgens de spoorvervoerder krijgen ze zo meer inzicht in welke treinen druk lijken te worden. Het doorgeven van de reisplannen kan vanaf vandaag. In de app van de spoorvervoerder is daarvoor een speciale functie gebouwd, Treinwijzer genoemd.

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de spoorvervoerder te maken met veel minder reizigers dan voorheen. Terwijl 90 procent van de treinen rijdt, maakt nog maar 30 à 35 procent van het normale aantal reizigers er gebruik van. "We merken dat reizigers de trein nu soms links laten liggen omdat ze bang zijn voor drukte. Er is dus behoefte aan meer inzicht daarin", laat de NS weten.

Uit onderzoeken van de spoorvervoerder blijkt dat veel mensen nu met de auto naar het werk gaan, terwijl ze voorheen de trein pakten. "Sommige mensen hebben de perceptie dat het soms te druk is in de trein. Met de aanmeldfunctie willen we die zorgen een beetje wegnemen. Zo kunnen wij een mailtje sturen als de trein te druk lijkt te worden of uitvalt". Het bedrijf benadrukt dat het aanmelden van de treinreis vrijwillig is en ook in de toekomst niet verplicht wordt.

Drukte naar de kust

Afgelopen zomer testte de NS de aanmeldservice al op het traject tussen Haarlem en Zandvoort. Op warme dagen was het in treinen van en naar het strand geregeld te druk. Niet heel veel mensen wisten de aanmeldservice toen te vinden, bleek achteraf. "Van die proef hebben we geleerd dat we de functie laagdrempelig moeten maken, het moet simpel zijn. Daarom is het nu zichtbaarder in de app", laat de NS weten. Ook komen er campagnes om reizigers op het aanmelden te attenderen.

De NS hoopt ook door de reisaanmeldingen het reisgedrag van mensen beter te kunnen voorspellen. "Op basis van historische data konden we altijd heel goed alle bewegingen van reizigers voorspellen. Ook liggen er bijvoorbeeld weegpunten in het spoor, waarmee we kunnen meten hoeveel mensen in een trein zitten. Maar nu mensen minder reizen en op andere momenten, hebben we op dit moment veel minder aan al die data", aldus de vervoerder.

Hoeveel reizigers hun reis moeten aanmelden om ervoor te zorgen dat de NS een goede voorspelling kan doen, wil het bedrijf niet naar buiten brengen. "Er is geen target", laat een woordvoerder weten.