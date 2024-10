Woning in Zwolle beschoten, drietal opgepakt op de A28

Een deel van de A28 bij Utrecht is vanavond korte tijd afgesloten geweest vanwege de mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal in een auto. De Dienst Speciale Interventies (DSI), een speciale eenheid van de politie, heeft drie mensen aangehouden.

Ze worden ook verdacht van betrokkenheid bij een schietincident in Zwolle, eerder op de avond, waarbij een huis werd beschoten. Of er ook daadwerkelijk iets is gevonden in de auto is niet bekend. Wegens mogelijk gevaar voor de omgeving werd een groot deel van de snelweg afgezet.

Bij het schietincident raakte niemand gewond. Waarom de woning vanavond werd beschoten is, niet bekend.