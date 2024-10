Vos nu ook wereldkampioene gravel: 'Heb echt niet aan andere 13 titels gedacht'

Kopecky kraakt kritische noot over veiligheid

In het interview na de finish kraakte Lotte Kopecky ook nog een kritische noot richting de organisatie van het WK gravel. "We hebben het door wat er gebeurd is in Zürich de hele tijd over veiligheid, maar er moet me iets van het hart. Er is een stukje als je Halle binnenrijdt, dat niet verantwoord is. Ik hoop dat ze daar nog wat aan doen."

Daarmee geeft ze meteen gehoor aan de oproep van de jonge Italiaanse wielrenner, die zich op sociale media symbolisch verontschuldigde tegenover de bij het WK verongelukte junior Muriel Furrer. "Sorry, dat ik me niet eerder heb uitgesproken over veiligheid."