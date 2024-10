Topper FC Twente-PSV onbeslist, FC Utrecht koploper eredivisie vrouwen

Door het gelijkspel hebben beide ploegen vier punten na twee duels.

Utrecht aan kop

Eerder op de dag was FC Utrecht een maatje te groot voor PEC Zwolle: 0-4. Me zes punten gaat Utrecht aan de leiding in de eredivisie voor vrouwen. Ajax (tegen AZ) en ADO Den Haag (tegen Feyenoord) kunnen morgen ook op zes punten komen.

In het eerste half uur was de grootste kans voor Zwolle, maar daarna nam Utrecht het heft stevig in handen. Voor rust scoorden Gera op den Kelder en Maxime Snellenberg, na rust Nurija van Schoonhoven en in blessuretijd Nikita Tromp. De 22-jarige aanvalster Tromp maakte deze zomer de overstap van Ajax naar FC Utrecht na een zware knieblessure.