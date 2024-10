Neptunus wint eerste duel in Holland Series van HCAW

Dit is de 40ste editie van de Holland Series en Neptunus is recordhouder met negentien titels. De laatste titel van de Rotterdammers dateert echter alweer van 2018. De laatste vijf finales werden verloren. In 2022 was HCAW, dat toen zijn derde titel pakte, te sterk en in 2023 won Amsterdam Pirates.

Favoriet

In het reguliere seizoen en de vervolgcompetitie was Neptunus de nummer één en daarom begonnen de Rotterdammers als favoriet aan deze Holland Series. In de halve finales van de play-offs won Neptunus met 2-0 van DSS/Kinheim in een best-of-3.

In de onderlinge duels dit seizoen won Neptunus elf van de twaalf keer van HCAW. De enige nederlaag was op 31 augustus, toen het in Bussum 3-2 werd voor de thuisploeg. HCAW schakelde in de halve finales van de play-offs regerend kampioen Amsterdam Pirates met 2-0 uit.