Coalitie wil wapenembargo tegen NAVO-bondgenoot Turkije

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat de EU een wapenembargo instelt tegen NAVO-bondgenoot Turkije. Het is een strafmaatregel voor de betrokkenheid van Turkije bij diverse conflicten in de regio, waaronder de strijd om Nagorno-Karabach tussen Armenië en Azerbeidzjan.

De vier partijen dienen vandaag bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken een motie in met die strekking. De regering in Ankara schendt volgens hen het internationaal recht door zijn betrokkenheid bij de gewapende conflicten in Libië en de oostelijke Middellandse Zee. Daar boort Turkije naar olie in gebied dat bij Griekenland hoort.

Het kabinet moet in EU-verband ijveren voor een wapenembargo, vinden de coalitiepartners. "Keer op keer gaat Turkije over de schreef. Het is tijd voor stevige maatregelen", zegt Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie. Volgens hem heeft Turkije Syrische jihadstrijders overgebracht naar Nagorno-Karabach om daar te vechten.

'Schurkenstaat'

Voor Sjoerd Sjoerdsma van D66 is de maat vol. "Als Erdogan militaire conflicten aanwakkert in plaats van stabiliteit bevordert, moeten we een duidelijke lijn trekken: geen wapens meer naar Turkije zolang dit doorgaat."

Martijn van Helvert van het CDA vindt dat Erdogan zijn land "naar de rand van een schurkenstaat laat afglijden". "Het is erg dat het moet, maar we willen dat de EU een wapenembargo tegen onze NAVO-bondgenoot instelt. We moeten onschuldige burgers beschermen."