Een tekort aan Nederlandse ambtenaren binnen de EU is een probleem voor Nederland

Dat Nederland zo ondervertegenwoordigd is, komt deels door hoe er in Nederland naar de EU wordt gekeken. "In Nederland is het politieke klimaat over de Europese Unie negatief", zegt Van Keulen. "Ook weten Nederlanders weinig over de EU. De Europese instellingen worden vooral gezien als iets waar geld naartoe gaat, niet als iets waar je kan werken."

Een andere reden waarom weinig Nederlanders voor een carrière in Brussel kiezen, is dat er veel kansen op goede banen in eigen land te vinden zijn. "De Nederlandse arbeidsmarkt is goed waardoor Nederlanders minder interesse hebben in banen bij de EU. Voor werknemers uit Oost-Europa zijn de Europese banen juist heel aantrekkelijk."

Verder sluit de manier waarop de Europese Unie zoekt naar nieuwe ambtenaren niet goed aan bij Nederlanders. Om aangenomen te worden moet je vooral veel dingen weten. Zuid-Europeanen zijn vaak beter in kennistoetsen vanwege hun onderwijssysteem. Nederlanders krijgen op school vooral vaardigheden aangeleerd, waardoor ze vaak meer moeite hebben om toegelaten te worden.

Recent is hierom onder druk van Nederland de selectie voor EU-ambtenaren aangepast, vertellen betrokkenen in Brussel. De focus komt ligt nu meer op vaardigheden te liggen en minder op het stampen van feitjes.

Europacollege

Om het aantal Nederlanders binnen de EU weer omhoog te krijgen, voerde de Nederlandse overheid in 2023 een studiebeurs in voor het Europacollege. Deze opleiding voor Europese studies, met vestigingen in het Belgische Brugge, het Poolse Warschau en de Albanese hoofdstad Tirana, is een springplank voor veel studenten met Europese ambities. De hoop is dat door de beurs meer Nederlandse studenten voor een baan bij de EU kiezen.