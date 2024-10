'Kwakzalversprijs' naar Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

De Vereniging tegen Kwakzalverij stelt dat de toezichthouder bij het erkennen van de bacheloropleiding vooral naar "de onderwijskundige kwaliteit van de opleiding" heeft gekeken, niet of het om "een erkend gebied binnen de wetenschap" gaat. In 2017 was de NVAO al eens genomineerd voor De Meester Kackadorisprijs na het erkennen van een opleiding manuele therapie.

Andere nominaties

Twee andere organisaties grepen naast de prijs. Het ministerie van Defensie had de erkenning kunnen krijgen voor het inzetten van "kwakzalverij" bij trainingen voor medewerkers. Ook een Limburgse afdeling van artsenvereniging KNMG was voorgedragen, omdat ze een congres had georganiseerd met alternatieve behandelaars.

De Meester Kackadorisprijs bestaat uit een diploma en een kunstwerk. De prijs is vanmiddag in Amsterdam uitgereikt.

Personen of instellingen die de kwakzalverij bevorderen, maken ieder jaar kans op deze 'prijs'. Het gaat niet om mensen (of bedrijven) die zelf kwakzalverij beoefenen.