Politie neemt tientallen fatbikes mee bij grote controle Eindhoven

De politie heeft bij een grote controle in Eindhoven dertig opgevoerde fatbikes meegenomen. Alle bestuurders hebben een boete gekregen. Zeven mensen zijn hun fatbike voorgoed kwijt omdat ze al eerder waren beboet.

Zo'n vijftig agenten werkten gisteren mee aan de controle op meerdere plekken in de stad. Tussen 14.00 en 21.00 uur werden alle fatbikes getest op een rollerbank, schrijft Omroep Brabant. Fatbikes mogen net als andere elektrische fietsen maximaal 25 km per uur, maar worden met regelmaat opgevoerd.

Ouders mee

23 mensen mogen hun fatbike later ophalen bij het politiebureau. "Met daarbij een nadrukkelijke waarschuwing voor de toekomst: bij een tweede proces-verbaal wordt je fatbike in beslag genomen", aldus de politie. Minderjarigen moeten na het weekend met hun ouders naar het bureau komen.

"We blijven een nadrukkelijk beroep doen op ouders dat ze erop toezien dat hun kind op een veilige fiets rijdt en wat de consequenties kunnen zijn als ze dat niet doen", aldus de coördinator van de politieactie.

De politie controleerde ook andere fietsers. In totaal werden 265 bekeuringen uitgedeeld, bijvoorbeeld voor fietsen met de telefoon in de hand of door rood rijden.

14 jaar

Onlangs koos een meerderheid in de Tweede Kamer voor een helmplicht en een minimumleeftijd van 14 jaar voor het besturen van een fatbike.