Vos wint sprint van Kopecky op WK gravel, heeft nu wereldtitels in vier wielerdisciplines

Vos en Kopecky reden zo'n 50 kilometer van de finish samen weg. Het duo werd achtervolgd door een groepje met onder anderen Lorena Wiebes en Puck Pieterse, maar zij konden het gat niet meer dichten.

Brons voor Wiebes

In de slotfase probeerde Vos om Kopecky er op een kort klimmetje af te rijden, maar de Belgische pareerde de aanval. Het tweetal reed samen naar de streep in Leuven, Vos dwong Kopecky op kop en zette de sprint als eerste in, waarna Kopecky genoegen moest nemen met het zilver.

Wiebes loste Pieterse in de finale en reed naar het brons, vier minuten nadat Vos haar handen in de lucht had gestoken.