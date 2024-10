Vanavond op tv: Hoe Hezbollah grip op Libanon kreeg • 'Onderzoek euthanasie onder jongeren' • De kunst van Beatriz González

De problemen in Libanon

Hoe kon de militante beweging Hezbollah het de afgelopen decennia voor het zeggen krijgen in Libanon? Verslaggever Zainab Hammoud laat zien dat het land al lang kampt met grote maatschappelijke problemen en een falende overheid, wat ruimte schiep voor Hezbollah. We spreken haar ook over de actuele ontwikkelingen in het Midden-Oosten.