Slots Liverpool wint weer en beleeft historisch sterke start, ook zeges City en Arsenal

Liverpool heeft in de Premier League zijn zesde zege van het seizoen geboekt door Crystal Palace met 0-1 te verslaan. Het was in alle competities zelfs de negende overwinning in tien wedstrijden voor de ploeg van Arne Slot. Geen coach in de rijke historie van de Reds begon beter in zijn eerste tien duels.

Manchester City was thuis met 3-2 te sterk voor Fulham en volgt na zeven duels op een punt van Liverpool. Nummer drie Arsenal, met evenveel punten als regerend kampioen City, versloeg Southampton met 3-1.