Canadese doodrijder vindt zichzelf niet toerekeningsvatbaar

Een man die in Canada terechtstaat voor het doodrijden van tien voetgangers in april 2018 zegt dat hij niet toerekeningsvatbaar is. Hij lijdt aan een geestelijke stoornis, vertelde hij via een videoverbinding aan de rechtbank. De dader reed destijds met een gehuurd busje in op mensen in Toronto.

Bij de aanslag kwamen acht vrouwen en twee mannen om het leven. De slachtoffers waren tussen 22 en 94 jaar. Hij zou uit vrouwenhaat hebben gehandeld.

De 28-jarige verdachte vertelde aan de politie dat hij lid was van een online-gemeenschap van seksueel gefrustreerde mannen die aanslagen planden. Hij had naar eigen zeggen nog nooit een vriendin gehad en was nog maagd. "Ik heb het gevoel dat mijn missie is voltooid", vertelde hij agenten.

De aanklagers toonden tijdens de rechtszitting foto's van slachtoffers. De meeste werden van achteren geraakt. Een van de slachtoffers werd 150 meter meegesleurd. Ook deed justitie uitgebreid verslag van het letsel dat de slachtoffers opliepen.

Nabestaanden betreurden dat de verdachte via een videoverbinding sprak en hen daardoor niet kon zien. "Ik wil dat hij de pijn op hun gezichten ziet terwijl zij in de rechtszaal zitten en naar hem kijken", zei Elwood Delaney, wiens grootmoeder bij de aanslag omkwam.