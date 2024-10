Advies aan Apeldoorners om water te koken, toch vandaag ook run op flessen

Het water is vervuild geraakt bij een drinkwatervoorziening in Apeldoorn. "Daar zijn vier reservoirs. We gaan die een voor een leeg laten lopen, daarna reinigen en weer vullen. Dan testen we of de besmetting weg is", liet een Vitens-woordvoerder gisteren aan Omroep Gelderland weten. Het bedrijf noemt het zelf een lichte verontreiniging die tijdens een controle werd ontdekt.

Het is een proces dat dagen kan duren. Hoe de E. colibacterie in het drinkwater is terechtgekomen, wordt onderzocht.