Vangnetten in Tilburgse studentenflat na meerdere zelfdodingen

"Suïcidale gedachtes zijn vaak tijdelijk. Dus als mensen een methode in hun hoofd hebben maar daar vanaf worden gebracht, levert dat tijdswinst op. Want daarna kunnen die gedachten weer minder of zelfs weg zijn", aldus Gilissen.

Uiteraard nemen maatregelen als vangnetten de bron van suïcidale gedachten niet weg. "Maar ze werken wel. Het is in de praktijk vaak niet zo dat mensen dan maar ergens anders naartoe gaan." Gilissen zou daarom het liefst zien dat in ons land veel meer van dat soort netten en andere preventieve maatregelen komen.

Pam Wijnans van de Tilburgse Partij voor de Dieren wil dat er meer wordt gedaan om de mentale gezondheid van de jongeren in de flat te verbeteren. "Vangnetten zijn een goede stap, maar die jongeren zitten nog steeds met depressies en suïcidale gedachten op hun kamer", zegt ze. Wijnans wil onder meer dat de gemeente in gesprek gaat met de verhuurder over aanvullende maatregelen.