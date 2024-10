Laagste waterstand ooit gemeten in zijrivier van de Amazone

De waterstand van de Rio Negro, een van de belangrijkste zijrivieren van de Amazone-rivier, is tot het laagste niveau gezakt sinds het begin van de metingen in 1902. Dat meldt een Braziliaanse geologische overheidsinstantie.

De Amazone-rivier in Zuid-Amerika is de langste rivier ter wereld en de rivier met veruit het meeste water. De rivier wordt gevoed door allerlei zijrivieren. Daarvan is de Rio Negro de grootste.

Uit de Braziliaanse stad Manaus, die aan de Rio Negro ligt, komen beelden van een opgedroogde haven. De rivier heeft nu een diepte van 12,66 meter. De gemiddelde diepte van de rivier is 20 tot 30 meter.

Zeldzaam fenomeen

Ook bij andere zijrivieren zoals de Solimoes worden laagterecords gemeten en zijn waterstanden tot extreme dieptepunten gezakt. Dat het waterpeil zo laag is, heeft te maken met ernstige droogte in het land en bosbranden in de Amazone. Zeker 59 procent van de Brazilianen heeft last van de droogte.