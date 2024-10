Zelensky wil over een week zijn langverwachte 'overwinningsplan' presenteren

Tijdens een bezoek aan Kyiv, afgelopen donderdag, besprak Zelensky het plan ook met Rutte, de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Rutte zei toen dat tijdens het overleg in Ramstein wordt besproken of Oekraïne door bondgenoten geleverde langeafstandsraketten mag gebruiken voor aanvallen op doelen op Russisch grondgebied.

Geheim

Op vliegbasis Ramstein zijn regelmatig bijeenkomsten om te praten over de oorlog in Oekraïne. Ruim vijftig landen overleggen daar onder andere over militaire steun aan Oekraïne. Volgende week is het de 25ste keer dat dit gebeurt. De landen worden dan vertegenwoordigd door hun leiders, zegt Zelensky in een verklaring.

Oekraïne kampt met een tekort aan troepen en materieel. Het gaat bijvoorbeeld om luchtverdediging die ook aan het front nodig is om bommenwerpers op afstand te houden. Ook wil Oekraïne toestemming om die wapens dieper op Russisch grondgebied in te kunnen zetten. De VS stelt zich tot nu toe terughoudend op.