In Rotterdam is een 14-jarige jongen zwaargewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft korte tijd later een 13 jarige jongen aangehouden.

De steekpartij was kort na 18.00 uur op de Urkersingel in de wijk Carnisse. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar moest met spoed naar het ziekenhuis.

De politie roept getuigen op zich te melden.