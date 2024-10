Vrouw brengt gestolen papegaai terug naar dierenwinkel in Tilburg

Een vrouw die een Senegalpapegaai had gestolen uit een dierenwinkel in Tilburg heeft deze een dag later weer teruggebracht. Volgens de eigenaar van de dierenzaak werd het de vrouw te heet onder de voeten na na media-aandacht voor de diefstal.

Het papegaaienkoppel King en Queen woont in de winkel en is niet te koop. Eigenaar Rob van den Corput trof donderdagavond een opengemaakte kooi aan in zijn dierenzaak met nog maar één papegaai erin, King. De andere West-Afrikaanse vogel moest wel zijn gestolen, was zijn conclusie.

De verdwenen Queen kan vanwege haar afgeknipte vleugels niet vliegen. Buiten zou ze niet overleven, gezien de lage temperaturen. Omroep Brabant besteedde vervolgens, nota bene op Dierendag, aandacht aan de diefstal.

"We hebben wel camera's, maar deze staan niet op die kooi gericht. Verder kwamen er veel mensen binnen, je weet dus niet wie het gedaan heeft", zei Van den Corput tegen de regionale omroep. "We snappen niet dat iemand het in zijn hoofd haalt om zo'n vogel te stelen. Zo'n vogel raakt hiervan in de stress."

De dievegge nam een dag later contact op met de winkel. "Tegen sluitingstijd kwam ze met Queen langs", vertelt de eigenaar. "Ik ben hartstikke blij, ik had weinig hoop dat ik Queen nog terug zou zien. We hebben uiteraard wel nog even gecontroleerd of het de juiste vogel is, maar dit is echt de goede."

Pittig karakter

Volgens de eigenaar verklaarde de vrouw dat ze de vogel had gestolen voor een oudere man wiens vogels waren overleden. "Ze had vandaag eigenlijk ook nog King willen stelen. Maar het zou wat lastiger zijn om die te pakken te krijgen, want die heeft een iets pittiger karakter dan Queen."

De winkel heeft aangifte gedaan. "Het is aan de politie wat daarmee gebeurt", aldus de winkelier. Volgens Van de Corput heeft de vrouw geen spijt betuigd toen ze de vogel terugbracht.

De vogels zijn weer samen en maken het goed. "Vrijdag schreeuwde King nog alles bij elkaar, maar nu Queen weer terug is, is hij weer rustig. Het is een wereld van verschil. King en Queen zitten nu rustig op stok."