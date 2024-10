Drie mannen met steekwonden melden zich bij ziekenhuis

Drie mannen hebben zich vannacht met steekwonden gemeld bij het ziekenhuis in Breda. Een van hen was er ernstig aan toe. De mannen zouden naar eigen zeggen gewond zijn geraakt bij een vechtpartij in het centrum.

Agenten hebben de ingang van het ziekenhuis daarna afgezet met politielint, schrijft Omroep Brabant.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk is of de mannen zelf ook een rol hadden bij de vechtpartij. De drie gewonden zijn aangemerkt als verdachten.

De politie is nog op zoek naar getuigen van de vecht- en steekpartij.