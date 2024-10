Bekeerde vrouwen boos over EO-uitzending waarin zij hun verhaal deden

"Tijdens de opnames voelde het alsof ze pushten over dat bekeren tot de islam een trend of radicaal besluit is", vervolgt Laura. "Wij hebben duidelijk gemaakt dat we het daar niet mee eens zijn en daar dus ook niet op willen reageren, maar vervolgens zijn we wel neergezet als 'TikTok-bekeerlingen', zoals de naam van de aflevering luidt."

Laura deelt haar teleurstelling in een TikTok-video, die inmiddels meer dan 200.000 keer is bekeken. Op de video van Laura reageren mensen die ook zijn benaderd, zich in haar ervaringen herkennen en niet te spreken zijn over het programma.

Geen trend

Ook influencer Rosie Jasmijn reageert op haar kanalen op de video. Aan de NOS vertelt ze dat ze dat de programmamakers haar niet selecteerden voor het programma, omdat ze niet "kneedbaar" zou zijn.

Wel is een van haar video's in de aflevering te zien ter illustratie van meiden die volgens de programmamakers via TikTok tot de islam zijn bekeerd. "Ik heb mijn bekeringsverhaal duidelijk uitgelegd en alsnog zetten ze het neer alsof ik me even via een app bekeer", zegt Rosie Jasmijn.

Ze vindt dat bekeren tegenwoordig als hype of trend wordt gezien. "Die reacties krijg ik soms ook, maar dat klopt totaal niet. Ik heb mij drie jaar verdiept en mijn bekering een half jaar geheim gehouden. Alles privé, juist omdat ik er goed onderzoek naar wilde doen", zegt ze. "Bekeerlingen worden neergezet als labiele mensen. Zulke programma's dragen bij aan een vertekend beeld."

Daarmee doelt ze ook op Vandaag Inside, dat aandacht besteedde aan de EO-aflevering. Volgens vaste gast Johan Derksen steken mensen elkaar aan en zijn ouders van bekeerlingen hulpeloos. Een "raar fenomeen" noemde hij de bekeringen. Ook Donny Roelvink, die eerder dit jaar is bekeerd, werd genoemd.