Wekdienst 5/10: Protesten tegen oorlog in Gaza • Wetenschappers vertellen over hun werk

Wat kun je vandaag verwachten?

In heel Europa wordt gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza en het Israëlische geweld tegen de Palestijnen. In steden als Amsterdam, Parijs, Berlijn en Rome zijn protesten.

Een tweede repatriëringsvlucht neemt vandaag weer meer dan honderd mensen uit Libanon mee naar Nederland. Gisteravond landde de eerste vlucht tegen 21.00 in Eindhoven.

Presidentskandidaat Donald Trump bezoekt de plek waar in de zomer een aanslag op hem werd gepleegd. Trump raakte in Butler, Pennsylvania gewond aan zijn oor nadat de 20-jarige Thomas Matthew Crooks het vuur op hem opende.

Het is het Weekend van de Wetenschap. Honderden universiteiten, scholen en musea laten aan bezoekers zien wat ze doen.

Op het WK gravel in Leuven komen Marianne Vos en Puck Pieterse in actie. De wielerwedstrijd is live te volgen op NOS.nl.

Wat heb je gemist?

De eerste repatriëringsvlucht met Nederlanders uit Libanon is gisteren even voor 21.00 uur geland op Vliegbasis Eindhoven. Het toestel had 185 mensen aan boord, onder wie meer dan honderd Nederlanders en hun familieleden. Daarnaast vlogen onder meer Belgen, Ieren en Finnen mee.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zo'n 500 aanmeldingen gehad voor twee repatriëringsvluchten. Niet iedereen kan mee. "We kijken altijd eerst hoeveel Nederlanders mee kunnen en mee willen, of ze voldoen aan de voorwaarden en of ze goede documenten hebben", zei secretaris-generaal Christiaan Rebergen van Buitenlandse Zaken.

Ander nieuws uit de nacht:

Rechter staat tonen van verkrachtingsvideo's tijdens rechtszaak toe: in de geruchtmakende Franse verkrachtingszaak mogen video's worden vertoond van de verkrachtingen die de toenmalige man van een nu 71-jarige vrouw jarenlang liet uitvoeren. Dat heeft een rechter bepaald.

Gevluchte Venezolaanse oppositieleider zegt terug te keren om president te worden: Edmundo González zegt op 10 januari terug te willen keren naar zijn land om aan te treden als president. Dat kondigde hij aan vanuit Spanje, waar hij onlangs asiel heeft aangevraagd.

Argentijnse president beschuldigd van kopiëren speech uit The West Wing: De Argentijnse president Javier Milei wordt ervan beschuldigd voor zijn VN-toespraak grote delen uit de serie The West Wing te hebben gebruikt. Volgens Argentijnse media had Milei een monoloog gekopieerd van de fictieve Amerikaanse president die in de televisieshow werd gespeeld door Martin Sheen.

En dan nog even dit:

In Thailand worden meer dan honderd olifanten uit een opvangcentrum geëvacueerd vanwege overstromingen. In een van de filmpjes is te zien dat een olifant op achterstand van de kudde moet volgen. Volgens een opzichter is het dier blind aan beide ogen. Soortgenoten lijken het dier te roepen.