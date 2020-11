Handbalinternational Van der Heijden wordt negende Nederlandse bij Dortmund

Handbalinternational Laura van der Heijden speelt per direct voor Borussia Dortmund. Ze komt over van het Hongaarse Siofok HC, waar ze vorige week haar contract liet ontbinden.

In Dortmund treft ze acht (!) landgenotes: Rinka Duijndam, Yara ten Holte, Tessa van Zijl, Inger Smits, Delaila Amega, Kelly Dulfer, Merel Freriks en Kelly Vollebregt.

Voor Van der Heijden is de Bundesliga geen onbekend terrein. Ze kwam eerder al uit voor VfL Oldenburg en SG BBM Bietigheim. In het seizoen 2012-2013 werd de Amersfoortse zelfs topscorer van de Duitse competitie.

Vaste kracht in Oranje

De 30-jarige Van der Heijden is al jarenlang een vaste kracht in het team van wereldkampioen Nederland. Van de huidige selectie, die zich opmaakt voor het EK in december, is zij met 213 interlands de speelster met de meeste ervaring.

Van der Heijden is niet de eerste Nederlandse die Siofok verlaat. Mede-international Danick Snelder vertrok onlangs naar het Duitse Bietigheim. Bij Siofok is het onrustig, vooral op bestuurlijk niveau.