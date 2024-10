Twente-boegbeeld Jansen nu thuis bij PSV: 'Heb glimlach op het veld weer terug'

Jansen wil zich vooral weer vrij voelen in haar hoofd en anderen helpen. Het gaat niet om haar, benadrukt ze meerdere malen, het gaat om het team.

Ze is misschien niet zo snel meer als de 18-jarige Veerle Buurman, maar ze doorziet wel snel spelsituaties. Ook weet ze - uit haar eerdere rol als aanvoerster "maar ook door wie ik ben als mens" - dat teamgevoel begint met interesse in de ander. "Ik heb me opengesteld, wilde meteen met iedereen praten."

Het is een vrouwending om die verbinding te zoeken, denkt technisch manager van PSV Maud Roetgering, die met Jansen bij Twente speelde. Ze ziet dat als een grote kracht. "Als je dat voelt, ga je harder voor elkaar lopen en beter presteren. Hoe Rio en Renate die goal vierden, dat wil je zien. Dat is een goede graadmeter of het klopt."

Trainer Roeland ten Berge ziet nu al hoe Jansen met haar rust en ervaring het team helpt. "We hebben heel veel jonge speelsters die daar behoefte aan hebben. Renate heeft een grote meerwaarde, naast haar kwaliteiten natuurlijk."

Terug naar ouders

Jansen heeft op trainingscomplex De Herdgang net een krachttraining afgewerkt. Ze oogt rustig, relaxed. En dat terwijl haar leven er qua reistijd hectischer op is geworden. Zo verhuisde ze van Hengelo terug naar haar ouderlijk huis in Abbenes, in de buurt van Amsterdam. Ze zoekt nog naar een appartement in Eindhoven, maar echt haast heeft dat niet.

"Ik vind het fijn om tijd met mijn ouders door te brengen. Je weet nooit hoe lang je nog met ze hebt."

Dat zegt ze niet zomaar. Haar moeder werd enkele jaren geleden ziek. Tijdens het EK in 2022 was de voetbalster met Oranje in Engeland, terwijl haar moeder behandelingen onderging. Mentaal was het een zware periode, vertelt ze. Ook omdat ze het voetbal voor haar familie had laten gaan, maar geen minuut speeltijd kreeg. Inmiddels gaat het goed met haar moeder, die geen wedstrijd mist. "We zijn heel close", zegt Jansen.