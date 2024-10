Argentijnse president beschuldigd van kopiëren VN-speech uit The West Wing

De Argentijnse president Javier Milei wordt ervan beschuldigd zijn VN-toespraak voor een groot deel te hebben gekopieerd van de serie The West Wing. Volgens Argentijnse media had Milei een monoloog gekopieerd van de fictieve Amerikaanse president van de televisieshow die gespeeld werd door Martin Sheen.

Een columnist viel de gelijkenis met de speech uit de serie op. "Viel niemand anders dat op?", vroeg Carlos Pagni in zijn krant.

Zo zei de president op 24 september tijdens de Algemene Vergadering: "Wij geloven in het verdedigen van ieders leven. Wij geloven in het verdedigen van ieders eigendom. Wij geloven in vrijheid van meningsuiting voor iedereen", zei Milei .

"En omdat in deze tijden wat er in het ene land gebeurt snel gevolgen heeft voor andere landen, geloven wij dat alle mensen vrij moeten leven van tirannie en onderdrukking, of het nu in de vorm is van politieke onderdrukking, economische slavernij of religieus fanatisme."

Tijdens aflevering 15 van het vierde seizoen zegt het personage Josiah Bartlet nagenoeg hetzelfde, schrijven Argentijnse media. "Wij zijn voor vrijheid van meningsuiting overal. Wij zijn voor vrijheid om overal te aanbidden." Later zegt hij: "En dus zijn wij voor vrijheid van tirannie, overal. Of het nu in de vorm is van politieke onderdrukking, economische slavernij of religieus fanatisme."

Groot fan

Een Argentijnse krant meldt dat Milei's strateeg, Santiago Caputo, een groot fan is van The West Wing. Zo zou hij de serie zo'n 8 of 9 keer hebben gekeken.

De krant La Nacion heeft beide speeches met elkaar vergeleken: