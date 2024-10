Gevluchte Venezolaanse oppositieleider: ik keer terug om president te worden

De gevluchte Venezolaanse oppositieleider Edmundo González zegt op 10 januari terug te keren naar zijn land om aan te treden als president. Dat maakte hij bekend vanuit Spanje, waar hij onlangs asiel heeft aangevraagd. González zei dat zijn verblijf in Spanje slechts tijdelijk is.

De Venezolaan vluchtte in september naar Spanje nadat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Daarvoor heeft González ruim een maand in het geheim onderdak gekregen in de Nederlandse ambassade in Caracas.

De oppositieleider wordt beschuldigd van opruiing, samenzwering, het vervalsen van documenten en het zich toe-eigenen van bevoegdheden. Het arrestatiebevel kwam een paar weken na de claim van González dat niet zittend president Maduro, maar hijzelf de winnaar was van de presidentsverkiezingen.

Na die verkiezingen op 28 juli riep de kiesraad de zittende president Nicolás Maduro uit tot winnaar. Hij zou 52 procent van de stemmen hebben gekregen. Maar de oppositie stelt op basis van eigen tellingen dat hun kandidaat González de verkiezingen met een ruime marge heeft gewonnen.

De inauguratie van de winnaar van de presidentsverkiezing staat gepland op 10 januari. González zegt dat hij terugkeert naar Venezuela om dan het presidentschap op zich te nemen. Hij zei niet hoe hij verwacht alsnog het presidentschap te bemachtigen.