Rechter staat tonen van verkrachtingsvideo's tijdens rechtszaak toe

In de geruchtmakende verkrachtingszaak in Frankrijk, mogen video's worden vertoond van de verkrachtingen die de man van de nu 71-jarige vrouw liet uitvoeren. Dat heeft een rechter bepaald.

Journalisten eisten dat ze de video's mochten zien. Ze stellen dat de beelden essentieel zijn om een goed beeld van de zaak te krijgen.

Vorige maand verbood een rechter dat de beelden worden vertoond omdat ze te "schokkend en aanstootgevend" zouden zijn. De journalistenvakbond APJ noemde die beslissing een "serieuze aanval" op de vrijheid van informatie.

In de video's is te zien hoe de 71-jarige Gisèle Pelicot, terwijl ze bewusteloos is, door zeker 50 mannen wordt verkracht. Haar toenmalige echtgenoot Dominique Pélicot wordt ervan verdacht dat hij een slaapmiddel vermaalde en over de maaltijd van zijn vrouw strooide. Op een website bood hij vervolgens seks met zijn vrouw aan. Tientallen mannen kwamen uiteindelijk op de oproep en verkrachtten de vrouw.

Het slachtoffer zegt dat ze het ermee eens is dat de beelden worden vertoond. Volgens haar kunnen die dienen als waarschuwing voor anderen. Eerder drong de vrouw er al op aan dat de zaak niet achter gesloten wordt gehouden.

Voordat de video's in de zaal worden vertoond, krijgen mensen die de beelden niet willen zien de mogelijkheid om de zaal te verlaten. Een deel van de mannen dat terecht staat voor de verkrachting zegt tegen de beslissing te zijn om de video te vertonen. De vijftig mannen die terechtstaan zijn inmiddels tussen de 26 en 73 jaar oud met zeer diverse achtergronden.