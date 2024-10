Wilms en Beerensteyn helpen Wolfsburg aan zege, Leuchter trefzeker voor PSG

VfL Wolfsburg heeft mede dankzij Oranje-internationals Lynn Wilms en Lineth Beerensteyn een eenvoudige 5-0 zege geboekt op RB Leipzig. Wilms was verantwoordelijk voor de openingstreffer, Beerensteyn scoorde tweemaal in de tweede helft.

Door de zege blijft Wolfsburg in het spoor van koploper Bayern München, de enige ploeg die dit seizoen nog zonder puntenverlies is in de Bundesliga. Wolfsburg staat na vijf wedstrijden op de derde plek, twee punten achter Bayern.

Wilms tekende halverwege de eerste helft op fraaie wijze voor de openingstreffer. De 24-jarige verdedigster ontving de bal op de rand van het vijandelijke strafschopgebied en mikte die via de lat in de rechterbovenhoek. 1-0 was ook de ruststand.

Na de pauze scoorde Beerensteyn de 3-0 en de 5-0. De laatste treffer maakte ze na een vrije doortocht richting de Leipzig-keepster, die ze met een schijnbeweging handig omspeelde.

Leuchter trefzeker bij PSG

In Frankrijk hielp voormalig Ajacied Romée Leuchter koploper Paris Saint-Germain met een doelpunt aan een 3-0 zege op Le Havre, dat op de laatste plaats staat. Halverwege de tweede helft tikte de Oranje-international na slim wegdraaien de 3-0 in het net.

Jackie Groenen begon op de bank bij de club uit de Franse hoofdstad. De 29-jarige middenvelder mocht twintig minuten invallen.

Leuchter gaf met haar goal een passend vervolg aan het vorige competitieduel, vijf dagen geleden. Ze scoorde toen tweemaal in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Guingamp.

Paris Saint-Germain is na drie speelronden nog ongeslagen in de Franse competitie, die officieel de Première Ligue Women heet. Ook Paris FC, Olympique Lyon en Saint-Étienne zijn nog zonder puntenverlies. Die clubs komen zaterdag in actie.