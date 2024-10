Kuijt grijpt met Beerschot net naast eerste zege van seizoen

In de tiende speelronde heeft Dirk Kuijt met Beerschot voor de tweede keer een punt behaald in de Belgische competitie. De ploeg uit Antwerpen leek op weg naar de eerste overwinning op het hoogste niveau onder de Nederlandse trainer, maar een late gelijkmaker van Westerlo gooide roet in het eten: 2-2.

Daarmee komt er wel een einde aan een reeks van tien nederlagen. Alleen in de eerste speelronde wist hekkensluiter Beerschot gelijk te spelen.

Het gelijkspel is een opsteker voor Kuijt na de roerige derby van vorige week tegen Antwerp. Door wangedrag van de fans van Beerschot werd de wedstrijd gestaakt en kreeg Beerschot een reglementaire nederlaag.

Simons

Op bezoek bij het veel scorende Westerlo, gecoacht door voormalig PSV-middenvelder Timmy Simons, voerde Kuyt opnieuw veel wijzigingen door. Met vijf nieuwe basisspelers had Beerschot het lastig in Het Kuipje. Tijdens een slordige fase van de thuisploeg sloeg Tom Reyners toe, hij zette Beerschot uit het niets op voorsprong.

Met een uur op de klok werd het 1-1, maar met het nodige geluk kreeg Kuyt in de slotfase weer hoop. Na een geblokt schot van Ryan Sanusi kreeg Westerlo de bal niet weg en rondde Sanusi in tweede instantie wel af: 1-2.

Maar de vreugde was van korte duur. Met zijn tweede treffer van de avond trok Vuskovic de stand in de 84ste weer gelijk. In de liefst acht minuten blessuretijd claimde Westerlo een strafschop, maar de videoscheidsrechter constateerde geen (strafbaar) hands. Westerlo kreeg nog meer kansen, maar het bleef 2-2.