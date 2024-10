Voertuig in het water in Oudheusden blijkt een rode speelgoedauto

Bewoners van het Brabantse dorp Oudheusden hebben vanavond alarm geslagen nadat ze een voertuig in het water zagen liggen. Zowel politie, ambulance als een duikteam van de brandweer kwamen op de melding af.

Duikers ontdekten het 'voertuig'. Het bleek om een rode speelgoedauto te gaan waar kinderen in kunnen zitten.

Na de ontdekking zochten de duikers de rest van het water aan de Van Deelenstraat af. De vrees bestond dat een kind dat met de auto speelde in het water was gevallen, meldt Omroep Brabant. Daarvan is geen sprake. Op het autotootje na is niets gevonden. Ook is niemand opgegeven als vermist.