Bacterie in drinkwater Apeldoorn, inwoners slaan flesjes water in

Het drinkwater in en rondom Apeldoorn is verontreinigd met de E. colibacterie. Drinkwaterbedrijf Vitens adviseert zo'n 70.000 huishoudens om water voorlopig eerst drie minuten te koken. Het advies geldt tot in ieder geval 14 oktober. Voor douchen of handenwassen hoeven inwoners het water niet eerst te koken.

Het bedrijf spreekt over een lichte verontreiniging die tijdens een controle werd ontdekt en zegt verplicht te zijn dit voor de veiligheid te melden. In Apeldoornse supermarkten is inmiddels een run op flesjes water ontstaan, ziet een persfotograaf. Klanten kopen karren vol flesjes tegelijk.

De verontreiniging is ontstaan bij een drinkwatervoorziening in Apeldoorn. "Daar zijn vier reservoirs. We gaan die een voor een leeg laten lopen, daarna reinigen en weer vullen. Dan testen we of de besmetting weg is", laat een woordvoerder aan Omroep Gelderland weten. Dit proces kan dagen duren. Hoe de E. colibacterie in het drinkwater is terechtgekomen wordt onderzocht.

Vaker verontreinigd water

In de regio zijn de afgelopen tijd vaker bacteriën in het drinkwater aangetroffen, meldt de regionale omroep. Zo kregen eind mei 25.000 huishoudens in de Achterhoek het advies drinkwater te koken omdat de enterokokken-bacterie was aangetroffen in een waterreservoir in Dinxperlo.

Een week daarvoor kregen 45.000 huishoudens in onder meer de plaatsen Zevenaar, Didam en Dieren ook al het advies om drinkwater te koken. In een reservoir in Ellecom werd toen eveneens de enterokokken-bacterie aangetroffen.

Geen verband

De verontreinigingen in het voorjaar ontstonden door scheuren en andere technische mankementen bij de zuiveringsinstallaties. Tussen de besmetting van het voorjaar en die van vandaag is geen verband, benadrukt Vitens.

De enterokokken-bacterie is niet ziekmakend en dus niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Maar voor mensen met een kwetsbare gezondheid of een verminderde weerstand kan het wel vervelende gevolgen hebben.

De E. colibacterie komt van nature voor in de darmen van mensen en dieren. De bacterie kan bij besmet voedsel of water leiden tot maag- en darmklachten.